كوريا الجنوبية تعتزم الكشف عن خطة لتعزيز قطاع البطاريات

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تعتزم وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الكشف قريبا عن مخطط تفصيلي لتعزيز قطاع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، بهدف أن تقود البلاد زمام المبادرة في هذا القطاع على مستوى العالم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير الصناعة مون سونج-ووك قوله خلال زيارة لخط إنتاج شركة سامسونج إس دي أي في مدينة أولسان الجنوبية الشرقية "نخطط لبذل قصارى جهدنا لتطوير تكنولوجيا البطاريات القابلة لإعادة الشحن وتعزيز الأعمال التجارية في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات".

وارتفعت صادرات كوريا من البطاريات القابلة لإعادة الشحن بنسبة 24.1% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.3 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة الصادرات بشدة بنسبة 47.6% خلال يونيو الماضي إلى 755 مليون دولار، بشكل يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وسياسات واشنطن الصديقة للبيئة.

وطرحت كوريا مجموعة من المخططات لتعزيز محركات النمو الرئيسية والاستعداد للانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد انتهاء الجائحة.

وفي مايو الماضي، قالت كوريا إنها ستقدم حوافز ضريبية ضخمة وإعانات حكومية لصانعي الرقائق لتشجيعهم على إنفاق 510 تريليونات وون (448.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، كجزء من رؤيتها لتصبح قوة عالمية في مجال صناعة الرقائق.