 المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: الوضع الوبائي مقلق بسبب تفشي سلالة دلتا - بوابة الشروق
الإثنين 5 يوليه 2021 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: الوضع الوبائي مقلق بسبب تفشي سلالة دلتا

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال
د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:10 ص

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال اليوم الإثنين، إن الوضع الوبائي في فرنسا مقلق، في ظل تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا "بصورة سريعة للغاية"، بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس انتر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن اتال القول " اندلاع موجة إصابات رابعة في نهاية يوليو الجاري أمر ممكن"، مضيفا "الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتجنب فرض قيود جديدة".

وأضاف: "يجب أن يحصل المواطنون على التطعيم، وإلزام العاملين في القطاع الصحي بالحصول على اللقاح" أمر يمكن فرضه بصورة كبيرة".

وأشار إلى أن الحكومة سوف تدرس خيارات لتحفيز المواطنين على الحصول على اللقاح.

وقال أتال: "كل جرعة لقاح إضافية تمثل انتصارا قليلا".

ويذكر أن فرنسا حذرت مطلع هذا الشهر من أن حالات الاصابة بسلالة دلتا ربما تفسد عطلات الصيف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك