فرج عامر: موسيماني طلب استعادة أحمد عبد القادر

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كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يرغب في استعادة أحمد عبد القادر، لاعب الفريق المعار من الأهلي.

ويلعب أحمد عبد القادر منذ بداية الموسم معارًا لفريق سموحة، بعدما ضمه الأهلي من فريق سبارتا براج التشيكي.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية عبر راديو «9090»: «موسيماني أبدى اهتماما باللاعب أحمد عبد القادر قبل المباراة قام بتحيته».

وأضاف: «بعد المباراة توجه إلى غرفة الملابس الخاصة بفريق سموحة، وتحدث مع اللاعب وأكد أنه معجب به ويريده في صفوف الفريق».

وشارك أحمد عبد القادر مع سموحة في 21 مباراة خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من الظهور بشكل مميز للغاية، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.