قال الكاتب والروائي ناصر عراق، إنه يراعي في كتابة الروايات أن تبقى الحكاية شيقة وجذابة وذات حبكة درامية تشد القارئ، لكنه يعمل أيضًا على أن تتضمن الرواية مستويات أكثر عمقًا وشمولًا ورحابة للأفكار، وهو ما حدث مع "أيام هيسترية"، بخاصة أنها تتناول فترة فيروس كورونا؛ الوباء الذي تسبب في حالة رعب للعالم كله.

وأضاف أن الرواية جمعت بين القاهرة والإمارات، التي يعيش فيها منذ 23 عامًا، وعايش فيها مدة العزل الإجباري الذي فرضته الحكومة على مواطنيها، مما ساعده في وصفه بدقة خلال صفحات الرواية.

وتابع إن فترة كان لها تأثير إيجابي على الكتابة، حيث اعتاد أن يكتب خلالها سبع أو ثماني ساعات يوميًا، وقبلها كان يكتب لمدة ثلاثة ساعات فقط على مدار خمسة وعشرين عامًا، وأن هذا ساعدة على إنجازها في شهور بينما كتابته الأخرى كانت تستعرق عامين.

وأشار عراق، خلال حفل توقيع روايته "أيام هيسترية"، الصادرة عن دار الشروق، في مبنى قنصلية، إلى أنه يحرص في جميع مؤلفاته على الكتابة باللغة العربية الفصحي، خاصة الحوار بين أبطال الرواية، وأنه يرفض استخدام اللهجة العامية ويفضل الفصحي البسيطة.

وقال إن خلال عمله كرئيس القسم الثقافي لمجلة دبي، قرأ عشرات القصص التي كتب أصحابها الحوار باللهجة العامية لبلادهم فكان يجد صعوبة في فهم القصة، وأن ذلك يُعد نقطة ضعف في العمل الأدبي فمن المفترض أن تكتب للناس جميعًا وليس لمجموعة واحدة.

وأوضح أنه اختار للرواية اسم "ليريكا"، لكن الشئون القانونية لدار الشروق اعترضت على العنوان لأنه منسوب إلى منتج دوائي، وأنه قدم اقترحات بخمسة أسماء تم اختيار "أيام هيسترية" من بينهم، وأنه رآى فيه العنوان الأدق والأصوب.

وفي سؤال حول النهاية المفتوحة للرواية، قال أنه أعد ثلاثة نهايات مختلفة، تناقش مع أصدقائه من الكُتّاب ممن يطئن إلى ذائقتهم الأدبية، ثم قرروا معه أن النهاية الحالية هى الأفضل؛ وكأن شيء لم يحدث للبطل، وأنها الرواية التي يعتقد أن القارئ لن يتخيلها.

واختتم صاحب "أيام هيسترية"، حديثه بأن أبطال الرواية هم جميعًا ضحايا، سواء كانوا ضحايا فقر أو تكدس بشري مخيف، أو أفكار متطرفة تسربت إلى جسد المجتمع المصري دون أن نواجهها بالمقاومة الكافية. وأن الرواية محاولة وصرخة نداء ناعمة لتناول الأوضاع الخاطئة في مجتمعنا.

وقدم ناصر عراق الشكر إلى دار الشروق، للتعامل الذي وصفه بأنه بالغ الرقة والاحترام والاحترافية.