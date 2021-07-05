نائب رئيس جامعة الأزهر: 12 كلية حصلت على الجودة والاعتماد خلال عهد الرئيس السيسي

قال نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه البحري الدكتور محمد أبوزيد الأمير، إن النهضة التنموية التي شهدتها مصر تعد حصاد 7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذه النهضة شملت جميع مرافق ومؤسسات الدولة ومنها الأزهر الشريف.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر عقدته الجامعة اليوم الاثنين؛ لإعلان تدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الأمير، أن الأزهر بكل مؤسساته ساهم في هذه النهضة بفكر علمائه ومن يعملون به، لافتًا إلى حصول 12 كلية من جامعة الأزهر فرع الوجه البحري على الجودة والاعتماد خلال السبع سنوات الماضية.

وأكد أن القطاع الطبي في دمياط به إنجازات لم تحدث في أي جامعة، منها وجود جهاز لعلاج أمراض المخ بلا تدخل جراحي وهو يعد من الأجهزة النادرة، تم تشغليه بمستشفى طب دمياط، ما يعد نقلة نوعية للكلية، وقد تحقق في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: "انتهينا من مستشفى الباطنة التخصصي بدمياط وسيتم افتتاحه قريبًا، وأوشكنا على الانتهاء من مبنى كلية طب دمياط الجديدة وهو على أحدث النظم، بالإضافة إلى وجود وحدة للتجميل والحروق على أحدث النظم العالمية أوشكنا على الانتهاء منها، وتم وضع حجر الأساس لمستشفى الأمومة و الطفولة، وكلها أمور حدثت في السبع سنوات الأخيرة التي تولي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة".