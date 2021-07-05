فيل هائج يلتقط مزارعا من بين أفرع شجرة ويطرحه أرضا في إندونيسيا

قال مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن فيلا هائجا من أفيال سومطرة قتل مزارعا في إقليم أتشيه.

وتعرض الضحية للهجوم يوم السبت بينما كان يحاول هو وسكان آخرون منع قطيع من الأفيال من مداهمة المحاصيل في مقاطعة أتشيه الوسطى، حسبما أفاد أجوس أريانتو، رئيس وكالة حماية الطبيعة في المقاطعة.

وقال أجوس: "هذا الصراع بين البشر والحيوانات مستمر منذ فترة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا الوضع".

كما أفاد إيوان إلهام عبادي، وهو مسؤول محلي، بأن أحد الأفيال انتابته حالةهياج بعد أن نبح كلب تابع لأحد السكان المحليين.

وقال المسؤول إن "الضحية تسلق شجرة هربا من الفيل لكن الفيل تمكن من التقاطه بخرطومه وألقى به على الأرض".

وأضاف أن الضحية توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.

يشار إلى أن فيل سومطرة، وهو من سلالة الفيل الآسيوي، مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض من جانب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من ثلاثة آلاف فيل من أفيال سومطرة في البرية، مع تراجع أعدادها بسبب تحويل موائلها فى الغابات إلى أراضٍ زراعية ومزارع لزيت النخيل، وفقا لناشطي الحفاظ على البيئة.