مؤشر: القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في يونيو

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أظهرت نتائج مسح لمؤسسة "آي إتش إس ماركيت" اليوم الاثنين أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استمر بوتيرة ثابتة في يونيو.

وظل مؤشر المؤسسة لمديري المشتريات دون تغيير عند 4ر56 في يونيو. وأي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في هذا القطاع.

وارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في يونيو، بينما تراجع الإنتاج للمرة الأولى منذ مارس.

واستمرت تدفقات الأعمال الجديدة في الارتفاع في يونيو، وكان شراء المدخلات هو الأسرع في 21 شهرا.

كما ارتفع عدد القوى العاملة في نفس الشهر، وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ نوفمبر 2019.

وارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وسط توقعات بتخفيف تدابير احتواء كورونا.