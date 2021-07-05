 العراق يفتح تحقيقا في سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد - بوابة الشروق
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العراق يفتح تحقيقا في سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 7:58 م

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في حادث سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية ضبطت عجلة نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

يشار إلى أن العراق يشهد تعرض قواعد تنتشر فيه قوات امريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإٌيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في مطلع العام الماضي في هجوم امريكي .

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