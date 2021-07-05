 الجيش اللبناني: وزارة الدفاع الأمريكية تقدم لنا مساعدات سنوية بقيمة 120 مليون دولار - بوابة الشروق
الإثنين 5 يوليه 2021 7:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الجيش اللبناني: وزارة الدفاع الأمريكية تقدم لنا مساعدات سنوية بقيمة 120 مليون دولار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 6:43 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 6:43 م

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وزارة الدفاع الأمريكية تقدم مساعدات سنوية للجيش اللبناني بقيمة 120 مليون دولار أمريكي في إطار الدعم اللوجستي والمعدات والتسليح، موضحة أن السلطات الأمريكية سددت فواتير بمبلغ 59 مليون دولار أميركي لبرنامج ضبط الحدود.

جاء ذلك في بيان، اليوم الإثنين، للجيش اللبناني، نفى خلاله ما نشرته إحدى الصحف المحلية من مزاعم حول وضع مبلغ مالي تحت تصرف قائد الجيش، داعيا وسائل الإعلام إلى التأكد من دقة الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية من خلال العودة إليها للتأكد من المعلومات قبل نشرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك