تحل اليوم، الخامس من شهر يوليو، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن عمر ناهز 85 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

الفنانة رجاء الجداوي، من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

تزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

قدمت "الجداوي" ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتلفزيون، كان أبرزها في السينما "دعاء الكروان، موعد على العشاء، حنفي الأبهة، كامل الأوصاف، تيمور وشفيقة، المش مهندس حسن، بوبوس، غش الزوجية، أبو شنب، توأم روحي"، وفي التليفزيون: "الدوامة، أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، اللص الذي أحبه، عائلة الحاج متولي، حكايات زوج معاصر، ريح المدام"، كما قدمت على خشبة المسرح عددًا من المسرحيات منها "الثعلب فات، الواد سيد الشغال، الزعيم".

وفيما يلي نتذكر النجمة الراحلة التي وإن غابت عن عالمنا، لم تغب عن قلوبنا، حيث نعرض 30 صورة من مشوار رجاء الجداوي خلال فترة شبابها.