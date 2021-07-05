 رئيس مركز إسنا بالأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالكيمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مركز إسنا بالأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالكيمان

محمد راشد
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 4:20 ص

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، برفقة الأمير عبد الغني رئيس مجلس قروي الكيمان الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة وإنشاء جناح ابتدائي جديد على مساحة ٢١٠ متر عبارة عن ٥ طوابق ليضم ١٢ فصل دراسي ومكاتب إدارية ومن المقرر افتتاحه مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الكيمان والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين، وأيضا تفقد أعمال إنشاء مركز شباب طفنيس والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية.

كما تم تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة ٣١٣ متر مربع بعد أن بلغت نسبة تفيذ الأعمال ٨٥% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة أكثر من ١٥ ألف نسمة.

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