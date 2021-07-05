الأمن النيجيري: اعتقال زعيم انفصالي هارب في لندن وإعادته إلى البلاد

أعلنت السلطات الأمنية النيجيرية، إلقاء القبض على ننامدي كانو، الزعيم الانفصالي الهارب لشعب بيافرا الأصلي المحظور (إيبوب)، في لندن وإعادته إلى البلاد.

وأفاد المدعي العام الاتحادي ووزير العدل النيجيري، أبو بكر مالامي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على ننامدي كانو في لندن وإعادته إلى نيجيريا، موضحا أن الاعتقال جاء بعد جهد تعاوني بين الأجهزة الأمنية في نيجيريا والشرطة الدولية (الإنتربول).

وكان الزعيم الانفصالي، الذي أدت أنشطته إلى مقتل المئات من أفراد الأمن والمدنيين في جنوب شرق نيجيريا، قد أطلق سراحه بكفالة وفر من البلاد، فيما من المقرر أن تستمر المحكمة الاتحادية في أبوجا في المحاكمات القائمة بحق الزعيم الهارب، والتي يواجه فيها تهما تتعلق بالإرهاب والخيانة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وإدارة منظمة غير مشروعة.

ويواجه ننامدي كانو، الذي اعتُقل أول مرة في 14 أكتوبر 2015، نحو 11 تهمة تتعلق بالإرهاب والخيانة وإدارة منظمة غير قانونية ونشر مواد تشهير وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني واستيراد سلع مخالفة، وغيرها، وألغى قاض بالمحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا كفالة كانو، التي مُنحت له لأسباب صحية، وأصدر مذكرة قضائية باعتقاله بسبب عدم مثوله أمام المحكمة للجلسة.

وقد اتُهم بعد الإفراج عنه بكفالة بالضلوع في أنشطة تخريبية تشمل التحريض على العنف من خلال البث التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني ضد المؤسسات النيجيرية، كما اتُهم بالتحريض على العنف، لاسيما في جنوب شرق نيجيريا، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات في صفوف المدنيين والعسكريين وشبه العسكريين وقوات الشرطة وتدمير المؤسسات المدنية ورموز السلطات، وهرب إلى المملكة المتحدة.