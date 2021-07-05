تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21048 طنا تشمل: 4500 طن فوسفات و16548 طن يوريا، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 15264 طنا تشمل : 5000 طن ذرة و1064 طن خشب زان و9200 طن خردة.

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1103 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبنجر وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (زيتون وفول وبصل وفول أخضر وكمون وقصب وليمون)، وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وهولندا والصين ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا.

ولفت إلى أن عدد حاويات الوارد بلغ 496 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 3147 حاوية مكافئة .. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 3068 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13959 طنا .. موضحا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3010 شاحنات.