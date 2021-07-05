الأمن يضبط تشكيلا عصابيا سرق 22 مسكنا بمدينة السادس من أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي، سرق 22 مسكنا بمدينة السادس من أكتوبر، ونجحت في إعادة جميع المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص، وتبين أن لإثنين منهم معلومات جنائية، وأن جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكابهم 22 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم المضبوطات المستولى عليها، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهم، وهما صاحب محل للمصوغات، وصاحب محل أدوات كهربائية بالجيزة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.