الهجرة: ننسق الجهود مع كل الأطراف لإعادة جثامين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وخاصة الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا حرائق الغابات بقبرص، وذلك للعمل على إنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه يتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

وتقدمت وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية.

وكانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين هناك نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى، وقد أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري لدى قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب رمزي، إنه في تواصل مستمر مع وزيرة الهجرة وكذلك أهالي ضحايا الحادث، لتلبية وتوفير ما تقدمت به السلطات القبرصية من طلب إجراءات ومعلومات ويتم ذلك من خلال التواصل الدائم مع أهالي المتوفين لإنهاء الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات القبرصية والخاصة بالتعرف على هوية المتوفين.