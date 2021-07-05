إسبانيا تعيد فرض بعض القيود في مناطق محددة بسبب ارتفاع في الإصابات بكورونا

أعادت السلطات الإسبانية فرض بعض قيود الإغلاق في أجزاء معينة من البلاد بعد أسابيع قليلة من إنهاء العمل بها، وذلك بسبب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك المناطق.

وعلى رأس تلك القيود إغلاق أماكن الحياة الليلية تمامًا والذي تقرَّر في 16 مدينة على الأقل في إقليم كانتابريا الواقع شمال البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وتحاول إسبانيا الآن الوصول إلى الشباب من خلال حملة التطعيم الوطنية بعد أن انصب تركيزها في البداية على الفئات الأكبر سنًا والأكثر تأثُرًا بمضاعفات الإصابة بالفيروس.

وسجَّلت إسبانيا منذ بداية الجائحة أكثر من 3 ملايين و800 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 80 ألفا و900 حالة وفاة ناجمة عنه.