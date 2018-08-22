فتح المجازر مجانا لذبح الأضاحي وحملات على الأسواق بكفر الشيخ

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مشتركة بين مديرية الطب البيطري والتموين والصحة، ومباحث التموين، على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ البيع؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة في شن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها، عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بقرى ومراكز المحافظة.

وقال نور الدين إنه كلف الدكتور أيمن عبدالاه مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية، مع إعدام غير الصالح منها فوراً، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، ومنع إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز مدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أيمن عبدالاه وضع خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع، خاصة محلات وشوادر بيع وعرض اللحوم والدواجن سواء الحية أو المجمدة، والعمل بمجازر المحافظة لمدة 24 ساعة يومياً، على أن يتم إلغاء جميع إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر خلال أيام العيد، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة؛ للرد على شكاوى المواطنين وتقديم الإرشادات الصحية والفنية.

وأضاف أنه سيتم فتح المجازر مجاناً أمام المواطنين والجمعيات الخيرية بدون رسوم طوال أيام العيد، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، مشيراً إلى التواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الإرشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر؛ لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة.