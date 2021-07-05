الكرملين: إدخال قوات روسية إلى أفغانستان مسألة غير مطروحة للنقاش

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مسألة إدخال قوات روسية إلى أفغانستان غير مطروحة للنقاش، ولا تجري بهذا الشأن أي مناقشات لا مع الحكومة ولا مع "طالبان".

وأضاف بيسكوف، في تصريح حسبما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، وردا على سؤال عما إذا كان يعد أم لا خيار إرسال قوات روسية إلى أفغانستان، وهل تجري مثل هذه المناقشات مع سلطات هذا البلد أو مع طالبان: "لا، لا تجري أي مناقشات بهذا الشأن".

وعما إذا كانت روسيا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان، قال المتحدث الرئاسي الروسي: "عن القوات الإضافية لا أستطيع أن أقول لكم. بالطبع، حسب تطور الوضع، ونحن نرى للأسف أنه لا يتطور بالشكل الأفضل، وبالتالي فإن حراس حدودنا العسكريين سيتخذون القرارات الضرورية".

وقيّم بيسكوف الوضع في أفغانستان بقوله: "بشكل عام، نحن تحدثنا مرارا وكررنا، أن الوضع في هذا البلد، بعد انسحاب الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان، يعد بالطبع مصدر قلقنا الشديد. نحن نراقب باهتمام بالغ ونرصد للأسف حدوث زعزعة للاستقرار".