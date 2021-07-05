استطلاع رأي: أكثر من 11% من اليابانيين يرفضون تناول لقاحات كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته مجموعة من المؤسسات الطبية في اليابان، أن حوالي 11% من الشعب الياباني لا يرغبون في تلقي التطعيمات المُتاحة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الرغم من التقدم المحرز في برامج التلقيح الوطنية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني، أن الاستطلاع، الذي شاركت فيه جامعة فوكوشيما الطبية والمركز الوطني لطب الأعصاب والطب النفسي، كشف عن أن حوالي 74% من هؤلاء الأشخاص أعربوا عن مخاوفهم بشأن الآثار الجانبية لجرعات اللقاح ، 19.4% قالوا إنهم لا يعتقدون أن اللقاحات لها آثار كبيرة، وقال 2.8 % إنهم استمعوا إلى دعوات مضادة للقاحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى.

وأضافت أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 26 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و79 عامًا في جميع أنحاء البلاد. وعكست نتائج الاستطلاع إجابات من حوالي 23 ألف شخص منهم.