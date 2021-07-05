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لمواجهة حر الصيف.. الإكوادور أفضل بلد لركوب الأمواج

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 10:52 ص

بشواطئ ذات مستوى من الأمواج لكل الأذواق، تشتهر الإكوادور بأنها بلد لمحبي ركوب الأمواج.

والدليل على ذلك إقامة بطولات عالمية بها.

وتجعل درجات حرارة المياه الدافئة في ساحل الإكوادور الأمواج شديدة التنافسية في سياق العالمي لركوب الأمواج .

مونتانيتا: إنها عاصمة ركوب الأمواج في الإكوادور وأحد أفضل شواطئ المحيط الهادئ.

وفي ظل الأمواج الكبيرة وبيئة متعددة الثقافات، تعد مكانا مثاليا لمحبي هذه الرياضة، بحسب موقع "إكوادور دوت ترافيل".

ويمكن ركوب الأمواج بها طوال العام. وبالنسبة لصعوبة الأمواج بها فهي مرتفعة.

كانوا: هذه البلدة تعرف في الأساس بطرازها البوهيمي والدافئ.

وتتمتع كانوا بشاطئ شاسع مثالي لركوب الأمواج ويمكن أيضا القيام بأنشطة أخرى فيه مثل الطيران الشراعي.

وأفضل موسم لزيارتها فبراير- أبريل، وصعوبة ركوب الأمواج بها متوسطة.

جزيرة سان كريستوبال: تُعتبر هذه الجزيرة الواقعة ضمن جزر جالاباجوس مكانا رائعا لهذه الرياضة.

وأفضل مكان لراكبي الأمواج هو بونتا كارولا وسمتها الرئيسية هي الأمواج الكبيرة.

ويمكن زيارتها طوال العام ولكن ينصح بزيارتها من ديسمبر إلى أبريل، وبالنسبة لصعوبة ركوب الأمواج بها فهو متوسط.


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