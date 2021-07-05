قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يتوقع شيئًا من مجلس الأمن في أزمة سد النهضة؛ وذلك تعليقا على الجلسة المقرر لها الخميس المقبل بناء على طلب من مصر والسودان؛ بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن لجوء مصر والسودان لسد النهضة كان لاتخاذ كل الطرق الرسمية، موضحًا: «علشان نشهد العالم إننا عملنا كل حاجة.. إحنا عدانا العيب وأزح»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «فرنسا أكدت إن مجلس الأمن ميقدرش يعمل حاجة غير مناشدة إثيوبيا التفاوض بطريقة إيجابية».

ووصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب مصر والسودان وفشل الوساطة الإفريقية والدولية للوصول لاتفاق.

ورفضت السودان مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني يتضمن تبادل بيانات واتفاقا مرحليا فيما أعلنت مصر على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، إجراء اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة.