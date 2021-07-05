رئيس الحكومة الليبية يعلن تخصيص 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن الحكومة خصصت 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن المبلغ سيصل المفوضية فور توفره.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن ذلك جاء خلال مداخلة الدبيبة في جلسة مجلس النواب، اليوم، وقال الدبيبة إن كل السفراء والقائمين بالأعمال أنهوا مدة بقائهم بالخارج، وفي الفترة المقبلة سنعين سفراء بدلًا عن القائمين بالأعمال.

وأضاف أنه تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشأن وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن اللجنة ستختار شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع، مؤكدا أن الحكومة وفرت ما يلزم للجنة (5+5) العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم.

وأشار إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي، وأن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى بنغازي.