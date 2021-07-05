الملياردير الأمريكي جيف بيزوس يتنحى عن قيادة أمازون

تنحى الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة (أمازون) جيف بيزوس، اليوم الإثنين، رسميا، عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ليخلفه آندي جاسي، الذي سبق أن أسس خدمات الويب في أمازون.



ومع إجمالي صافي ثروته البالغة 203 مليارات دولار (146 مليار جنيه إسترليني) وفقا لمؤشر ”بلومبيرج“ للمليارديرات، من المتوقع الآن أن يكرس الرجل، البالغ من العمر 57 عاما، المزيد من وقته لعدد قليل من المشاريع الشخصية، وفقاً لما أعلنته الشركة في فبراير الماضي.



وسيكون من أول مشاريع بيزوس، بعد هذا التنحي، القيام برحلة إلى الفضاء في 20 يوليو الجاري، حيث سينضم إليه أخوه مارك، و“عميل غامض“ دفع 28 مليون دولار مقابل الحصول على مقعد.



كما قال مؤسس أمازون أيضا إنه ”سيستثمر المزيد من وقته في مكافحة تغير المناخ، والإشراف على صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها“.



لكنه سيحتفظ بدور رئيسي في الشركة التي أسسها قبل 27 عاما، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، وحققت الشركة أرباحا بقيمة 386 مليار دولار، في عام 2020، بمختلف القطاعات التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.