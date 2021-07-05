تعليم المنيا يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الإثنين، الطلاب الفائزين في مسابقه فرسان القراءة لطلاب التحدي "مدارس النور- مدارس الأمل" المشروع القومي للقراءة لجميع المراحل التعليمية.



كما تم تكريم المدارس الفائزة في مسابقة المكتبات النموذجية، القصة القصيرة، حيث حصد تعليم المنيا فى مسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ المراكز الثاني والثالث على مستوى الجمهورية.



وفازت مكتبة مدرسة قلوصنا الابتدائية التابعة لإدارة سمالوط التعليمية، ومكتبة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية التابعة لإدارة ملوى التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصدت مكتبة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة مطاي التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.



وأكد الرشيدي أن مسابقات المكتبات هي مسابقات ثقافية تربوية تهدف إلى تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات، وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وإثراء معلوماتهم، واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين، كما يساعد على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي، وتحسن حالتهم النفسية.



شدد على ضرورة تحفيز الطلاب على القراءة والتثقيف وتشجيعهم وتنمية مواهبهم؛ لتشجيعهم وضمان استمرارهم بنفس الحماس في القراءة، والكتابة الأدبية.



جاء ذلك بحضور هبة حلمى موجه عام المكتبات، وإيناس الحسينى موجه أول مكتبات، وأحمد جاد مدير إدارة التربية الخاصة، وأحمد عبد الغني موجه تربية خاصة، وجمال عبد الرشيد موجه تربية خاصة، وسيد سراج موجه تربية خاصة.