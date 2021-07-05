رفع 25 طنا من المخلفات وصيانة 40 كشافا في 3 قرى بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها في أعمال النظافة والإنارة، حيث تمكنت من رفع ٢٥ طن مخلفات وصيانة ٤٠ كشاف بـ٣ قرى، وهي "دمشير- تلة- نزلة حسين".

وأوضح حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير، شد ٤٠٠ متر سلك على طريق المحيط وصيانة ٣ كشافات إنارة، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، والحد من الحوادث ليلاً، ورفع ٢٥ طن مخلفات وقمامة من مناطق (أولاد الشيخ- السوق- مداخل عزبة زكريا- المستودع)؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار محمد محمود، رئيس قرية تلة، إلى صيانة ١٧ كشافًا بطريق صفط الشرقية؛ لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة والحد من الحوادث.

ومن جانبها، نفذت قرية نزلة حسين، بقيادة مصطفى الدبيكي رئيس القرية، أعمال صيانة ٢٠ كشاف إنارة وشد أسلاك على طريق طراد النيل، ونقطة القرداحي، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات وتأمين سلامتهم.