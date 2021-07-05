اليابان: العثور على جثة رابعة خلال مهمة إنقاذ بعد انهيار أرضي

عثر رجال الانقاذ اليابانيون على جثة رابعة عقب وقوع انهيار طيني كبير، وفقا لما أعلنه مسؤولون محليون، وذلك في ظل استمرار البحث عن عشرات المفقودين.



وتم العثور على الجثة أثناء استمرار رجال الانقاذ في أعمالهم لليوم الثالث للبحث عن المفقودين في مدينة اتامي الساحلية بمقاطعة شيزوكا، الشهيرة بحمامات اليانبيع الساخنة.



وأعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هناك نحو 80 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.



وتسببت الأمطار الغزيرة في الانهيار الطيني الذي وقع يوم السبت الماضي ودمر عشرة منازل وخلف أضرارا لحقت بحوالي 130 منزلا أخرين. وتم إنقاذ 23 شخصا من منازل طمرها الوحل .



وتوقف عمل خدمات الطوارئ بشكل متكرر بسبب استمرار هطول الأمطار مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.



ووفقا لعمليات مسح قامت بها مدينة اتامي فإن منطقة مساحتها 120 ألف متر مربع تضررت .



وخلص المسح إلى أن 215 شخصا مسجلون في المدينة، 102 منهم لم يصابوا بأذى. ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة مكان الـ113 شخصا الباقين. ونشر أشخاص على شبكة الانترنت تفاصيل بشأن أقاربهم المفقودين.



من ناحية أخرى، أغلقت السلطات المحلية دور الحضانات ونحو 12 مدرسة اليوم كإجراء احترازي لمواجهة هطول مزيد من الأمطار الغزيرة وبسبب خطورة وقوع انهيارات أرضية جديدة محتملة.



من ناحية أخرى، أحاطت وكالة رعاية القصر الامبراطوري المواطنين علما بأن الامبراطور ناروهيتو وزوجته الامبراطورة ماساكو يشعران بحزن عميق لوقوع ضحايا، كما أعربا عن قلقهما بشأن مصير المفقودين.