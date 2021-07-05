حسن أبو الروس عن تعرضه لمشكلة في مطار تركيا: أشكر الحكومة المصرية على سرعة الاستجابة

روى الفنان حسن أبو الروس، تفاصيل تعرضه لمشكلة خلال تواجده بمطار تركيا، قائلًا إن المسؤولين بالمطار لم يقتنعوا بالفيزا التي استخرجها أونلاين للبقاء داخل العاصمة إسطنبول.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنه ظل في المطار لمدة 9 ساعات دون حل، موضحًا أنه لجأ إلى كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وطلب التواصل مع السفير المصري.

وذكر أنه تلقى اتصالًا من رقم خاص خلال أقل من 10 دقائق من كتابة المنشور، متابعًا: «كانت أهم مكالمة في حياتي، ووجدت شخصًا يخبرني بأنه من مصر وسيساعدني، والموضوع انتهى خلال 5 دقائق ثم دخلت تركيا دون مشكلات».

وتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية على سرعة الاستجابة لمشكلته، معلقًا: «الحكومة خلصت الأمور، ودخلت البلد رافع راسي لإني كنت حاسس إني مش واخد وضعي ومش عارف أدخل تركيا».

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على القصة، قائلًا: «آدي آخرة اللي يروح تركيا ونبقى اتعظنا من الحكاية.. الدنيا واسعة ومصر جميلة».

وأعلن الفنان حسن أبو الروس عن تعرضه لمشكلة خلال تواجده بمطار دولة تركيا، وطلب من أصدقائه وجمهوره مساعدته في التواصل مع السفير المصري في تركيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».