 نقيب المحامين: 6 أعضاء بمجلس النقابة يسعون لتدمير العمل النقابي - بوابة الشروق
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نقيب المحامين: 6 أعضاء بمجلس النقابة يسعون لتدمير العمل النقابي

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد فتحي
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:23 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:23 م
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانًا إلى الجمعية العمومية للمحامين، قال فيه إن هناك 6 من أعضاء بمجلس النقابة العامة يلعبون بالنار ويتصرفون تصرفات لا سابقة لها تدمر العمل النقابي ونقابة المحامين.

وأضاف عطية، في بيان له اليوم، "إلى جميع الزملاء صبرت كثيرًا على تصرفات غير مقبولة، والآن هناك 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة يلعبون بالنار ويتصرفون تصرفات لا سابقة لها تدمر العمل النقابي ونقابة المحامين".

وتابع "لم يعد في قوس الصبر منزع وإن لم تتوقف هذه الممارسات فورًا فسوف أعلن الأسماء والأفعال إلى الجمعية العامة للمحامين.. وعلى الله قصد السبيل".

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