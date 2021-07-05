وفد من النواب يزور منطقة أبو مينا الأثرية المدرجة على قوائم التراث العالمي لليونسكو بالإسكندرية

زار وفد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، اليوم الإثنين، منطقة آثار أبومينا المدرجة على قوائم التراث العالمي لليونسكو، وذلك في إطار زيارته إلى الإسكندرية التي تستمر حتى الخميس المقبل.



وتابع الوفد مشروع خفض المياه الجوفية، الذي يجرى بالمنطقة لحماية ثروات مصر التاريخية.



جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار الدكتور أسامة طلعت، ومساعد وزير الآثار للشئون الهندسية هشام سمير، ومدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي، والأنبا كيرلس افامينا أسقف ورئيس دير مارمينا.



وتشمل الزيارة الرسمية تفقد عدد من المواقع الاثرية، منها المعبد اليهودي في شارع النبى دانيال (الياهو هانبي)، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، والذي يعد من أقدم وأهم المعابد اليهودية في مصر والشرق الأوسط، وجرى تنفيذ مشروع ترميمه وتطويره.



وتضم الزيارة تفقد المتحف اليوناني الروماني، والذي يخضع لمشروع ترميم، ويعد من أكبر المتاحف وأكثرها تميزا على المستوي العالمي، فسيضم قطع أثرية فريدة، كما تتضمن الزيارة المباني التراثية الموجودة في الإسكندرية .