قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوضع في مدينة جنين ومخيمها مؤسف للغاية، مشيرًا إلى أن مصر عبرت عن موقفها بوضوح منذ اليوم الأول، وأدانت الاقتحامات الإسرائيلية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، مساء الأربعاء، أن «الاعتداء على المقدرات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، يزيد من تأزم الموقف على الأراضي المحتلة، ويهدد جهود التهدئة التي قامت بها مصر، ولا تزال تقوم بها مع الشركاء الإقليميين والدوليين».

وشدد على أهمية وجود وقفة وتدخل واضح من المجتمع الدولي، وموقف واضح وحاسم تجاه تلك الاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، والضحايا الذين يقعون نتيجة لتلك الاعتداءات.

وأشار إلى عقد اجتماع مجلس وزراء خارجية العرب على مستوى المندوبين بجامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، موضحًا أن الاجتماع صدر عنه قرار واضح وقوي بإجراءات محددة؛ ستتخذ على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وذكر أن «هذا التحرك العربي الجماعي يعكس الموقف العربي الواضح تجاه الاعتداءات على الحقوق الفلسطينية»، مؤكدًا أن الكل سيتكاتف لوضع حد لتلك الاعتداءات، والتهدئة ودعم المناخ العام لها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.