التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الأهلي والإسماعلي

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وحاول لاعبو النادي الأهلي الوصول لمرمى أحمد عادل عبد المنعم أكثر من مرة إلا أن الكلمة النهائية كانت لدفاع الإسماعيلي، الذي رفض وأبى أن تدخل مرماه أي أهداف.

ويدخل الأهلي هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط حتى يبتعد بصدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري التي يحتلها برصيد 69 نقطة.

في حين يتطلع أبناء حمزة الجمل في تحقيق الفوز من أجل الهروب من قاع ترتيب الدوري، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.