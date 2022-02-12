محافظ الدقهلية يحيل 124 عاملا بمستشفيات ووحدات صحية وبيطرية ومراكز شباب للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي، للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية ومنية النصر وبني عبيد وبلقاس وشربين وطلخا ونبروه وجمصه، ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق 104 من العاملين، منهم مسئولي وحدة الغسيل الكلوي بالعزيزة مركز المنزلة والوحدة الصحية بقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس والتي وُجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور، كما يضم هذا العدد العاملين العاملين المتغيبين والمنقطعين عن العمل وتاركي العمل بدون إذن بكل من مستشفيات المنزلة المركزي والجمالية المركزي ونبروه المركزي والوحدة الصحية بميت مرجا سلسيل بالجمالية ومستشفى طلخا المركزي ومستشفى جمصة المركزي ومستشفى شربين المركزي ومكتب صحة بطره مركز طلخا، والوحدات الصحية بالعيادية مركز شربين وموسى شكري بمركز شربين والخزان ببلقاس وزيان والجزاير والسلسول ببلقاس.

كما شمل التحقيق 12 من مسئولي مراكز شباب وجدت مغلقة أثناء حملات المرور وتضم مركز شباب القطشة والجماملة بالمنزلة والطلمبات واليوسيفية وميت فارس ببني عبيد وبلقاس خامس ببلقاس والسلام بشربين وزيان بالستاموني والسماحية الكبرى والخزان والجوهري والصريف وعصفور ببلقاس، كما شمل التحقيق 8 من مسئولي الوحدات البيطرية وجدت مغلقة اثناء حملة التفتيش والمرور المذكورة وقد شملت الوحدة البيطرية بالعزيزة والنسايمة بالمنزلة ومجزر الجمالية والإدارة والوحدة البيطرية بالجمالية، وكذلك الوحدات البيطرية في ميت عاصم ومجزر منية النصر.

وكلف محافظ الدقهلية الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.