دورتموند يبدأ استعداده للموسم الجديد اليوم بحضور نميشا

بدأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته للموسم المقبل بمشاركة لاعبه الجديد فيليكس نميشا، لكن في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين حيث لا يزالوا يقضون الأجازة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم.

ويعد المدافع رامي بن سبعيني، المنضم حديثا للفريق أيضا، من بين اللاعبين الدوليين الذين سينضموا إلى استعدادات الفريق في منتصف يوليو الجاري.

وخضع فريق دورتموند الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش لفحوص الأداء الطبية الأولى.

وكان نميشا في بؤرة الاهتمام، وذلك عقب انضمامه إلى الفريق وسط انتقادات من بعض مشجعي بوروسيا دورتموند، وذلك بسبب قيامه بمشاركة منشورات تاريخية على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت أنها معادية للمثليين وموجهة ضد مجتمع الميم ولا تتناسب مع قيم دورتموند.

ويدخل دورتموند مرحلة التحضيرات الجادة للموسم المقبل عبر جولته إلى الولايات المتحدة حيث يخوض يواجه فريق سان دييجو لويال يوم 28 يوليو ومانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 31 من الشهر نفسه، ثم يواجه تشيلسي في الثالث من أغسطس.

ويخوض دورتموند أولى مبارياته في الموسم الجديد، في بطولة كأس ألمانيا، حينما يلتقي فريق الدرجة الرابعة شوت ماينز يوم 12 أغسطس، ثم يستهل مشواره في الدوري الألماني بعدها بأسبوع بمواجهة كولون.

وكان بوروسيا دورتموند قاب قوسين أو أدنى من انتزاع لقب الدوري في الموسم الماضي لكن بايرن ميونخ توج باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي إثر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، حيث تعادل دورتموند مع ماينز 2 / 2 وفاز بايرن ميونخ على كولون 2 / 1 .