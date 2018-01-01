الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية من الشرقية: حلمي أكون دكتورة تغذية

"باحلم أكون دكتورة علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش شرط أدخل ثانوي عام علشان أكون دكتورة، أهم حاجة أدرس حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة بسملة عصام عبدالمنصف، بنت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية حديثها لجريدة "الشروق"، كاشفة تفاصيل وأسباب تفوقها وما تود تحقيقه.

وقالت بسملة، خلال حديثها لجريدة "الشروق"، إنها كانت تحلم وتمني النفس بالتفوق وأن تكون ضمن أوائل الجمهورية، لكن أن تكون الأولى أمر كان مفاجيء لها: "كانت مفاجئة جميلة جدًا إني أكون الأولى على الجمهورية، والحمد لله كرم ربنا عليا ودعوات والدي ووالدتي أكبر الأسباب".

وأوضحت بسملة الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية، من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان قسم صناعات غذائية تخصص عجائن ومخبوزات، أنها تنوي دخول كلية تجارة لأجل الوصول إلى حلمها في أن تصبح "دكتورة في التغذية".

وتابعت: "فخورة الحمد لله باللي قدرت أحققه وإني أكون من الأوائل، وحلمي الحصول على لقب دكتورة من التعليم المزدوج علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش لازم أدخل ثانوي عام علشان أكون دكتورة أهم حاجة أدخل حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".

بسملة اختصت بالشكر اثنين من أساتذتها في المدرسة، وهما (محمد مدكور، وناصر وصفي)، لافتة إلى أنهما كانا يدربونها على نماذج لم يخرج منها الامتحان، وأنها كانت حريصة على صلاة الفجر: "كنت حريصة على الصلاة والأذكار وتنظيم وقتي والمذاكرة 15 ساعة كل يوم، والحمد لله ربنا كرمني".