وزير الخارجية الجزائري يصل إلى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى عاصمة أذربيجان باكو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المقرر عقده اليوم الأربعاء ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان بحكم رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز، يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا والتحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وبحسب البيان، سيعقد عطاف، خلال زيارته التي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، محادثات مع نظيره الأذري، كما من المقرر استقباله من قبل السلطات العليا في جمهورية أذربيجان، وذلك بغية تقييم واقع العلاقات بين البلدين ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.