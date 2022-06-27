 وزير الخارجية الجزائري يصل إلى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يوليه 2023 8:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز

ارشيف
ارشيف

نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 8:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 8:03 ص

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى عاصمة أذربيجان باكو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المقرر عقده اليوم الأربعاء ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان بحكم رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز، يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا والتحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وبحسب البيان، سيعقد عطاف، خلال زيارته التي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، محادثات مع نظيره الأذري، كما من المقرر استقباله من قبل السلطات العليا في جمهورية أذربيجان، وذلك بغية تقييم واقع العلاقات بين البلدين ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك