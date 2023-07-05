انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو يظهر مسافرين يقفزون من على الممر المخصص لعبور الركاب إلى الطائرة، وذلك بعد تأخرهم بالصعود على متنها في مطار إسطنبول.



وذكرت وسائل إعلام تركية، أن ثلاثة مسافرين قفزوا من علو 3 أمتار إلى موقف الطائرة التابعة لشركة «أناضول جيت»، وذلك بهدف إيقافها، لكن سلطات المطار قامت باعتقال المسافرين فورا لخرقهم قواعد المطار والسلامة العامة فيه.



وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحدث بالقول، إنه تم اعتقال أب وولديه يحملون الجنسية الإسرائيلية، إثر اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة، وتم اقتيادهم إلى الشرطة وفتح تحقيق بالموضوع، ويتم تنفيذ الإجراءات القانونية أمام السلطات.



وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة التركية توقيف شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار «صبيحة جوكتشن» بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.



وتجادل أحد المسافرين مع موظفي المطار بعد تأخره عن رحلته المقررة إلى إيطاليا، قبل أن يكسر الزجاج ويتوجه إلى موقف الطائرات، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة وتوقيف الشخص.







İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu ekipleri alarma geçirdi



▪️İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince kısa sürede gözaltına alındı. İstanbul-Tel Aviv uçuşu öncesinde de uçağı kaçıran yolcu körükten aprona atladı. pic.twitter.com/VjOI981JDj — EHA MEDYA (@eha_medya) July 4, 2023