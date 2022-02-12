اجتماع بين وزيري العدل التايواني والألماني في برلين

ذكر كبير الدبلوماسيين التايوانيين لدى ألمانيا، شيه جي-واي، في منشور له على موقع (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أن وزير العدل التايواني، تساي تشينج هسيانج، يقوم الآن بزيارة نظيره الألماني، ماركو بوشمان في برلين، في أول اجتماع على الإطلاق لوزيري عدل البلدين.

وتحدث الوزيران لمدة حوالي ساعة عن مجالات مختلفة لتوثيق التعاون، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن ألمانيا تعمل على توسيع التعاون مع تايوان في مجال رقائق العلوم.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيتسوريوس قد طالب بتكثيف الجهود من أجل تهدئة الصراع حول تايوان.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الصيني لي شانجفو على هامش مؤتمر "حوار شانجري -لا "المعني بالأمن الآسيوي، قال بيستوريوس في سنغافورة يوم السبت الماضي: "عزل الصين لن يخدمنا".

وأشار الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى وجود روابط متنوعة وتبعيات متبادلة لا يمكن التخلص منها ببساطة.