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الغربية تحصد المركز الأول في التعليم التجاري والتعليم الصناعي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 7:33 م

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن حصول أبناء المحافظة على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري والصناعي "إعداد مهني".

وحصلت آية ضياء قطب الحفناوي، الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بقرية تطاي مركز السنطة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بنسبة 99.6%.

كما حصدت علياء عطية إسماعيل، الطالبة بمدرسة الشين الثانوية الصناعية المهنية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي إعداد مهني تخصص تريكو، بنسبة 89.4%.

وتقدم محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

كما تقدم المحافظ، بخالص الشكر للعاملين بالمدرستين والإدارات التعليمية والمديرية على تميزهم وعلى جهدهم المبذول.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الغربية قد حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول في التعليم التجاري بذات المدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بنهطاي.


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