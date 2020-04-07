«حياة كريمة» بأسوان تتفقد 27 مشروعا من المشروعات الجارية بكوم أمبو

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تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان 27 مشروعًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، والتي تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالي 40 ألف نسمة.

وقال ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأسوان، إنه تفقد مشروعات إنشاء كوبري الترعة وكوبري السبع بنات، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الابتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحري الابتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100%، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98%، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحري بنسبة 95%.

وأشار ناجح، إلى تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85%، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة في السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مروراً بالمنشية شرق بإجمالي 122 عمودًا، حيث جارٍ أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات.