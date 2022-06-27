رئيس وزراء رومانيا يرغب في وجود دائم للقوات الألمانية على أراضي بلاده

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أعرب رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو عن رغبته في وجود دائم للقوات الألمانية في بلاده على ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين الثلاثاء وردا على سؤال بشأن توقعاته لقمة حلف الناتو المقبلة ، فيما يتعلق بتعزيز الجناح الشرقي للتحالف الدفاعي، قال سيولاكو: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قوات ألمانية دائمة على أراضي رومانيا".

وأشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي إلى احتمال تمركز أربعة آلاف جندي ألماني بشكل دائم في ليتوانيا لتعزيز الجناح الشرقي للحلف. وتقع ليتوانيا على حدود روسيا وبيلاروس.

ويعتزم قادة الناتو أيضا مناقشة وجود قوات في شرق منطقة الحلف في قمتهم المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وقال سيولاكو إنه على علم بالخطط الألمانية لإرسال أربعة آلاف جندي إلى ليتوانيا.

وأضاف: "آمل أن يكون لدينا قريبا جنود ألمان بشكل دائم على أراضي رومانيا". وقال إنه يتوقع أن يستمر الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.

وحتى الآن، لا توجد خطط تمركز ألمانية خارج ليتوانيا ، ولا توجد أي اعتبارات معروفة من قبل برلين في هذا الاتجاه.

ووفقا لأحدث الأرقام، ومنذ أبريل الماضي ، لدى الناتو حوالي 1500 جندي متمركزين في رومانيا ، معظمهم فرنسيون.