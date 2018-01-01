مصرفي أوروبي: يجب أن ترتفع أسعار الفائدة بقدر أكبر ولكن لا نستطيع تحديد إلى أي مدى

سيتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة من جديد، إلا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى يجب أن تصل تكاليف الاقتراض، بحسب ما قاله يواخيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ناجل، الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الألماني، التي أدلى بها في مؤتمر إشرافي عُقد بفرانكفورت، ركزت على السياسة النقدية ولكنها لم تحدد خططا للاجتماعات المقبلة خلال هذا الشهر، ثم في سبتمبر المقبل.

وقال ناجل: "من وجهة نظري، إننا لم نصل بعد إلى نهاية مسار التشديد.. ومن منظور اليوم، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة بقدر أكبر. ومع ذلك، لا يمكن الإجابة على السؤال الخاص بمدى ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي".