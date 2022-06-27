ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ظبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر بإحدى قرى مركز طنطا بالمخالفة لاشتراطات التراخيص بالقانون رقم 154 لسنه 2019 الصادر من رئيس الجمهورية، وذلك خلال تنفيذ عددا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وتمكنت الحملات من ضبط ضبط محل يبيع 200 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 200 علبة سجائر مسرطنة، وتحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وفي السياق ذاته قامت إحدى اللجان التفتيشية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة مراقبة على محطات تعبئة البوتاجاز بدائرة المحافظة والتي أسفرت عن ضبط 9245 كجم من الغاز الصب بإحدى المحطات بناحية كفر الزيات بغرض بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح غير المشروع.

وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.