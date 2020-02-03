 تركيا تتفاوض مع دول الخليج لبيع حقوق التشغيل لميناء السنجاك - بوابة الشروق
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تركيا تتفاوض مع دول الخليج لبيع حقوق التشغيل لميناء السنجاك

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:15 م

تتفاوض تركيا مع دول الخليج لبيع حقوق التشغيل لميناء "السنجاك" في مدينة أزمير المطلة على بحر إيجه، فيما سيكون أول اتفاق رئيسي، في إطار سعي تركيا للاستثمار الأجنبي، في ظل فريقها الاقتصادي الجديد.

وذكر وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو: "هناك محادثات بشأن الاستثمار مع دول في منطقة الخليج وميناء السنجاك يدخل في نطاق هذه الاستثمارات"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، بدون تحديد المشترين المحتملين أو الإشارة إلى القيمة المحتملة للاتفاق: "التقى أصدقاؤنا على مستوى نائب الوزير".

والميناء مملوك لصندوق الثروة السيادي التركي "تي.دبليو.إف" وتشغله شركة "تي.سي.دي.دي". ورفض الصندوق التعليق.


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