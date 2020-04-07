ألمانيا: فيردي تدعو عاملي لوفتهانزا إلى التجمع غدا للمطالبة بصرف علاوة الغلاء

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، اعتزامها تنظيم تجمعات في شركة لوفتهانزا للطيران للضغط على الشركة من أجل صرف علاوة تعويض عن التضخم بقيمة 3000 يورو للعاملين على الفور.

وأوضحت النقابة، أنها تدعو العاملين في فرانكفورت وميونخ وهامبورج ودوسلدورف إلى التجمع غدا الخميس.

وذكر متحدث باسم النقابة، أن التجمعات قاصرة على العاملين الذين لديهم راحة أو عطلة أي أنها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الأعمال التشغيلية.

كانت النقابة، قدمت هذا الطلب قبل شهور بالفعل بعد أن بدت مؤشرات أفادت بأن الشركة بصدد العودة بشكل سريع وغير متوقع إلى تحقيق أرباح، لكن الشركة رفضت الطلب في البداية وأشارت إلى مفاوضات الأجور التي ستجري في وقت لاحق.

وحسب تعليمات الحكومة الألمانية، يمكن للشركات أن تدفع للعاملين علاوة معفاة من الرسوم والضرائب بقيمة تصل إلى 3000 يورو في موعد أقصاه نهاية 2024.

في المقابل، ترغب فيردي، في صرف العلاوة الصيف الجاري.

ومن جانبه، قال مارفين ريشينسكي المسئول المختص بشئون عاملي لوفتهانزا في النقابة، إن لوفتهانزا نسيت درس الاستثمار في الحامض النووي للمجموعة ألا وهو الموظفون، سيبقى الدافع الخاص بالموظفين هو العنصر الأهم حتى في الفترات التي لا تستطيع فيها الشركة تقديم الخدمة المعتادة لركابها.

ولم تعلق أكبر شركة طيران في ألمانيا بعد على التصريحات الصادرة عن النقابة.