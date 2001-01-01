أهالي قرية أبو سمبل وتوشكى الغربية يشيدون بإنجازات حياة كريمة

أشاد أهالي أبو سمبل بأسوان، بالإنجازات المتتالية التي شهدتها قرى المحافظة، تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة».

وقال أحد الأهالي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مبادرة حياة كريمة شملت كل أرجاء القرى بأسوان، من تعليم ومدارس وإحلالات كلية، ومدرسة أبو سمبل التجارية والتي طالها صيانات شاملة، بعد إنشائها عام 2001».

وأضاف أحد أهالي قرية أبو سمبل: «نحب نشكر الرئيس السيسي، وجهود الدولة المصرية تحت قيادته، على الإنجازات المحققة على أرض أبو سمبل، والمبادرة أعطت لنا جميعًا أملًا».

وأشاد مواطن بأبو سمبل بالخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي، ووحدات المركز البيطري، قائلًا: «الرئيس السيسي أنجز مشروعات كثيرة، و90% من مشروعات الصرف الصحي انتهت».

وأثنى مواطن آخر بمجمع الخدمات بقرى أبو سمبل، معقبًا: «المجمع وفر على الناس مجهودًا وقصر عليهم المسافات».

من جهته، أشاد أحد الأهالي بوحدة طب أسرة توشكى غرب، مضيفًا: «الوحدة مجهزة تجهيزًا كليًا من عيادات وأجهزة، وستدخل قريبًا منظومة التأمين الصحي الشامل».