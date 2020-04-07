محافظ بورسعيد يهنئ الطالبة ندى عبد الباقي الأولى على الجمهورية للدبلومات الفنية

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الطالبة ندى عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنية بنظام الثلاث سنوات لعام 2023.

وتمنى محافظ بورسعيد، للطالبة، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، معربا عن فخره بما حققته من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

يذكر أن الطالبة ندى عبد الباقي أحمد عبد الباقي، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع درجات 600 درجة، وبنسبة نجاح 98,17%، وتخصصها فني سكرتير، بمدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات.