قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن مستويات أسعار الذهب في السوق المحلي تشهد تراجعات كبرى على مدار الآونة الأخيرة، مشيرا إلى بلوغ سعر عيار 21؛ 2220 جنيه قياسا بـ 2800 جنيه سابقا.

ورد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة القناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، تلك الانخفاضات إلى تراجع أسعار البورصة العالمية، بالإضافة إلى قرار الحكومة بشأن إعفاء واردات الذهب من الخارج من أحكام الضريبة والرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن قرار إعفاء الذهب من أحكام الضريبة؛ تسبب في ارتفاع حجم المعروض بالأسواق المحلى بشكل يوازي ارتفاع حجم الطلب، معقبا: «الناس اكتفت من شراء السبائك الفترة الماضية»، موضحا أن السوق يشهد إقبالا خلال الفترة الحالية على شراء المشغولات الذهبية بفضل المقبلين على الزواج.

وأشار إلى حرص المصنعين على إنتاج مشغولات ذهبية خفيفة الوزن؛ بهدف مواكبة السوق وتمكين حائزي المبالغ النقدية البسيطة من الشراء، معقبا: «عندنا انسيالات وخواتم تبدأ من جرام وجرام ونصف؛ وتشهد إقبال كبير من المواطنين».

وأوضح أن البورصة العالمية للذهب تشهد حالة من الاستقرار، مشيرا إلى بلوغ سعر الأونصة 1927 دولارا، ناصحا من جانبه المواطنين باقتناء الأوعية الذهبية باعتبارها الملاذ الآمن للأفراد من التضخم، فضلا عن كونها وسيلة لحفظ قيمة العملة.