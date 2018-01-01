تامر أمين يطالب الحكومة بتطبيق نظرية العمل من المنزل: تزيد مرتب الموظف 30%

طالب الإعلامي تامر أمين، الحكومة بتطبيق نظرية العمل من المنزل، مشيرًا إلى أن دول العالم المحترمة تتبنى النظرية بنسب وصيغ؛ تتوافق مع بيئتها وظروفها وبيئة العمل.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «أطلقنا تلك الحملة في البرنامج، ولن نسكت عنها لأنني مقتنع أنها صحيحة على مستوى البيئة والإنتاجية والكفاءة في العمل، والمرور والزحام واستهلاك البنزين».

ولفت إلى مساهمة النظرية في توفير أجر الموظف والعامل، معقبًا: «لو يتقاضى 10 آلاف جنيه، فإنه يصرف 3 آلاف جنيه على بند المواصلات، والعمل من المنزل كأنك زودت له مرتبه بنسبة 30%».

وأضاف: «لو مش عارفين تزودوا مرتبات الناس قللوا من مصروفاتهم، وادرسوا كيفية تطبيق نظرية العمل من المنزل، خاصة أن كل الدراسات الداخلية والخارجية تفيد بأن 60% إلى 70% من موظفي الحكومة غير مطلوب تواجدهم في مكان العمل».

وأكد أن عدم ذهاب 4 ملايين موظف حكومي إلى المقرات للعمل منها، له العديد من الإيجابيات، قائلًا إن الحكومة تدرس تطبيق الأمر منذ عام 2018.

وأكمل: «كل ما يحتاجه الأمر مشروع قانون صغير، لماذا إهدار الزمن وعمرنا في أمور قد تنتهي في أسبوعين أو ثلاثة؟ لذلك أرجو الإسراع في الانتهاء من دراسة مشروع قانون العمل من المنزل».