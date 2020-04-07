محافظ الإسكندرية: إزالة 3332 إعلانا مخالفا خلال 6 أشهر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إزالة 3332 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال 6 أشهر، مشددا على إزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالأحياء، شنت بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة الأستاذة إيمان جابر، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، أسفرت عن إزالة 3332 إعلانا مخالفا خلال 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية، بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء؛ لإزالة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.