قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، إن الوزارة تمكنت من تطبيق استراتيجية تعتبر جديدة في تطوير التعليم الفني، موضحًا أنها تهتم بالمهارات أكثر من المعارف.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن تلك الاستراتيجية لا تلتزم بالكتاب المقرر أو تعامل التعليم الفني على أنه عام، قائلًا إنها تهتم أن يكون الخريج متقنًا للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأكمل: «المناهج مرتبطة أكثر بسوق العمل، وهذا معنى تطبيق منهجية الجودة ورفع تطوير المناهج، ولذلك أنشأنا مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركات الكبرى».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز التميز في القطاعات المختلفة، بمساعدة الحكومة الألمانية، مشيرًا إلى أن العمل جار على إقامة 3 مراكز في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات الهندسية، والتشييد وصناعة الأثاث.

وأوضح أن الوزارة تعتزم إنشاء 30 مركز تميز في التعليم الفني بحلول عام 2030، معقبًا: «تلك المراكز ستكون بمثابة منارات، وكل مركز مرتبط به 10 مدارس أخرى تتطور في ذات الوقت».